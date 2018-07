L'éclipse de lune invisible en Ile-de-France

Le spectacle grandiose, qui a pu être observé pendant 105 minutes en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie, était invisible pour les Franciliens et les Anglais qui avaient le nez levé vers le ciel. En cause, les nuages laissés par un orage qui a éclaté à la fin d'une semaine de chaleur et de ciel dégagé.

Frustrés, les astronomes amateurs des deux côtés de la Manche n'ont pas tardé à se confier sur les réseaux sociaux.

«Ça fait une décennie que le ciel est dégagé et dès qu'il y a une éclipse/lune de sang qui arrive une fois par siècle, il y a des nuages partout. Merci l'Angleterre»

We have had clear skies for what feels like the last decade and as soon as a once in a century blood moon/ eclipse comes along there is cloud everywhere thanks England

