Montparnasse : 1 train sur 2 prévu ce dimanche

La SNCF va assurer la circulation d'un train sur deux dimanche, après l'incendie d'un transformateur vendredi qui a fortement perturbé le trafic à la gare Montparnasse, a annoncé la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard. L'entreprise demande une indemnisation au gestionnaire d'électricité RTE.

La SNCF doit faire face à des «contraintes matérielles» et appelle RTE à «agir en urgence» pour rétablir l'électricité à pleine puissance à Montparnasse avant jeudi, a-t-elle ajouté.

Le groupe ferroviaire a mis en place un plan de transport alternatif à l'arrivée ou au départ de Montparnasse ou d'Austerlitz, gare sur laquelle ont été déroutés certains trains.

L'incendie sur un poste électrique de RTE a fortement perturbé le trafic en plein chassé-croisé estival, répétant à Montparnasse les mêmes scènes de nombreux voyageurs patientant sur les quais que l'année dernière après une panne survenue le même week-end. «Nos voyageurs ont été informés. Tout a été mis en place pour assurer et orienter nos clients», a expliqué à l'AFP une porte-parole de la SNCF.

Pour sa part, M. Pepy a souligné la responsabilité de RTE dans la panne. «Nous allons nous tourner vers notre fournisseur RTE pour lui demander de nous indemniser», a-t-il dit, précisant que ces perturbations devraient coûter «quelques millions d'euros» à la SNCF. Le patron de la SNCF a souligné à plusieurs reprises que son entreprise était victime d'une panne «extérieure à la SNCF».

Vendredi vers 11H30, un transformateur électrique de RTE à Issy-les-Moulineaux a pris feu, coupant l'alimentation des stations électriques de la SNCF, y compris de secours, en gare Montparnasse. «Nous attendons la réponse de RTE pour savoir quand l'alimentation électrique pleine puissance va revenir» en gare Montparnasse, a dit M. Pepy.

Et la SNCF veut savoir «pourquoi il y a eu cet incendie et pourquoi il n'a pas été possible de rétablir l'alimentation en utilisant un autre itinéraire» électrique, a dit M. Pepy. La SNCF attend une réponse de RTE samedi en fin de matinée.