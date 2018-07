Violences sexuelles : trois enquêtes ouvertes chez les sapeurs-pompiers de Paris

Dans son édition du 28 juillet, «Le Monde» publie les déclarations chocs de victimes de violences sexuelles des sapeurs-pompiers de Paris. Elles dénoncent le silence alarmant de leur hiérarchie, déterminée à ne pas ébranler l'image de l'institution.

Les témoignages font froid dans le dos. À commencer par celui d'Alizée, l'une des recrues du fort de Villeneuve-Saint-Georges qui, après des agressions sexuelles à répétition, a fait une tentative de suicide. Un jour, alors qu'elle demande de l'aide à un caporal après s'être blessée sous la douche, la scène vire au cauchemar : «Il m'a plaquée contre le mur, il a commencé à mettre sa main sur mon t-shirt, me disant 'laisse toi faire, tu vas aimer'. La main sous le soutien-gorge, mes seins broyés, puis ces doigts qui me pénètrent».

Traitée de «menteuse» et de «fouteuse de merde» par sa hiérarchie, Alizée décide de ne plus se taire et dépose une plainte à l'automne 2017. Malheureusement, la jeune femme est loin d'être un cas isolé. En effet, le parquet de Paris a été saisi de deux autres dossiers qui mettent serieuseument à mal l'image polissée des sapeurs-pompiers de Paris. En mars, deux femmes de la caserne de Boulogne-Billancourt ont porté plainte après des faits de harcèlements et d'agressions sexuelles commis début 2018.

À ce jour, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) compte seulement 3% de femmes dans ses rangs.