Canicule : neuf départements en vigilance orange

Neuf département, de la Vallée du Rhône aux départements méditerranéens, ont été placés lundi en vigilance orange canicule par Météo France en raison de températures comprises «le plus souvent entre 32 à 36 degrés».

Cinq nouveaux départements du Sud-Est sont concernés : les Alpes-Maritimes, le Gard, l'Hérault, l'Isère et le Vaucluse, et l'alerte a été maintenue pour l'Ardèche, la Drôme, les Pyrénées-Orientales et le Rhône.

Depuis fin juin, les températures sont restées élevées sur l'ensemble du pays, souligne Météo-France, notamment sur la moitié nord de l'Hexagone où elles ont été en moyenne 2 à 4 degrés au-dessus des valeurs de saison.

Le mois de juillet 2018 devrait être le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure à la normale de 2,4 degrés, selon un bilan provisoire établi par Météo-France vendredi soir. Juillet 2018 se placerait ainsi en termes de température derrière juillet 2006 (+3,6 degrés) et juillet 1983 (+2,6 degrés).