Canicule : 19 départements en vigilance orange

Météo-France a placé, ce mardi, 19 départements en vigilance orange canicule. L’institut prévoit un épisode «durable une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées».

Dix nouveaux départements sont donc concernés par cette vigilance orange : l’Aude (11), les Bouches-du-Rhône (13), la Corse-du-Sud (2A), la Haute-Corse (2B), la Côte-d'Or (21), le Bas-Rhin (67), le Haut-Rhin (68), la Saône-et-Loire (71), le Var (83) et le Territoire-de-Belfort (90).

Les Alpes-Maritimes (06), l’Ardèche (07), la Drôme (26), le Gard (30), l’Hérault (34), l’Isère (38), les Pyrénées-Orientales (66), le Rhône (69) et le Vaucluse (84) sont, pour leur part, maintenus en vigilance orange.

Météo-France annonce qu’une «hausse plus nette des températures devrait se mettre en place par le sud-ouest et gagner d'ici vendredi tout le pays». «On devrait atteindre, voire dépasser les 40 degrés par endroits dans le sud. Les nuits seront très chaudes. Cet épisode de canicule sera donc très étendu et intense pour le week-end», selon l’institut, qui ajoute dans son bulletin que «ces températures caniculaires devraient persister au moins jusqu'en début de semaine prochaine».