Fusillade à Beaune : un crime raciste ?

La fusillade survenue à Beaune (Côte-d'Or) dans la nuit de dimanche à lundi, lors que laquelle sept jeunes avaient été blessés par des tirs de fusil de chasse, pourrait être une attaque à caractère raciste.

Le témoignage de l'une des victimes, recueilli par des journalistes de France 3, évoque en effet des menaces racistes. « Heureusement qu'il y a le banc qui m'a sauvé. Honnêtement, sans ce banc-là, je pense que c'était fini pour moi. La voiture, j'ai vu à leurs regards qu'ils avaient une haine envers nous. Le pire, c'était les propos. Comme quoi on était des bougnoules et qu'on n'avait rien à faire dans ce pays et qu'ils allaient revenir calibrés [avec une arme] », a déclaré la personne interrogée.

Un proche des victimes, cité par Le Bien Public, est du même avis. « Il ne s'agit pas d'un règlement de compte. Ce sont des racistes. Ils sont arrivés en criant 'Sale bougnoules, rentrez chez vous' », a déclaré ce dernier.

Si selon l'AFP, dans une dépêche publiée lundi, la piste du règlement de comptes était privilégiée par les enquêteurs, ces nouveaux éléments pourraient désormais être pris en compte. « Aucune piste n'est à exclure », a ainsi estimé mardi le procureur adjoint.

Une attaque planifiée ?

Une première agression avait eu lieu vers 1h du matin. Une Renault Clio rouge lancée à leine vitesse avait alors tenté de percuter un groupe de jeunes qui jouait à la console sur une télévision installée à l'extérieur, dans le city-park du quartier Saint-Jacques. Mais vers 4h30 un autre véhicule, une Mercedes noire, était arrivée à son tour sur les lieux, le passager ouvrant le feu à quatre reprises au fusil de chasse, chargé de munitions de petit calibre.

Sept personnes ont été touchés, dont une assez gravement, sans que ses jours soient en danger.

Les enquêteurs analysent désormais les images de vidéosurveillance pour tenter de retrouver les agresseurs.

Sur les réseaux sociaux, certains s'étonnaient du faible nombre de réactions à ce qui pourrait être une attaque raciste.

Peu de réactions me semble-t-il à cette agression gravissime. Une voiture sur un groupe de jeunes, des insultes racistes. Puis des coups de feu. 7 blessés dont un grave. Ça s’appelle une ratonnade. Mais ça se passe dans un « quartier », et loin de Paris...https://t.co/kiVtPKRZTS — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) 30 juillet 2018

France 2018 : Des ados se font traiter de « bougnoules » & se font tirer dessus, à balles réelles. https://t.co/rAuhMT7bg0 — Widad.K (@widadk) 30 juillet 2018

Attentat fasciste à #Beaune



"Les blessés ne parlent pas de règlement de compte, ils parlent de racistes. C'est des gens qui sont venus dans le quartier en les insultant de bougnoules."https://t.co/1pUW0ImRkz — Dijon DéTeR (@DijonDTR) 30 juillet 2018

Un commando islamophobe et arabophobe a perpétré une attaque de nature terroriste à #Beaune (voiture bélier et sulfateuse de petit calibre) blessant plusieurs jeunes issus de l'#immigration. — Olivier Rimmel (@OlivierRimmel) 31 juillet 2018

Affaire très grave, d’autant plus si le mobile raciste est confirmé #Beaune https://t.co/aKAcr3Nejl — Gilles CLAVREUL (@GillesClavreul) 31 juillet 2018