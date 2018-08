Corse : les recherches reprennent ce matin

Quatre pratiquants de canyoning, dont un enfant, sont morts et un autre était toujours porté disparu mercredi soir après avoir été emportés dans l'après-midi par une crue soudaine causée par de violents orages en montagne dans un canyon de Corse-du-Sud, haut lieu d'activités d'eau vive. Les recherches, suspendues mercredi soir à cause de la nuit, ont repris jeudi matin pour tenter de trouver la dernière personne portée disparue.

Parmi les quatre personnes décédées figurent un enfant et son père et deux autres personnes, a détaillé à l'AFP le procureur d'Ajaccio Eric Bouillard.

Outre ces quatre morts et la personne toujours recherchée, deux personnes appartenant au même groupe de touristes ont réussi à sortir de l'eau saines et sauves mais «très choquées», selon le magistrat : parmi elles se trouverait la mère de l'enfant décédé. Il avait dans un premier temps évoqué la possibilité que les deux personnes saines et sauves soient un père et son fils.

Enfin, outre ce groupe de sept personnes, une huitième personne qui avait également été emportée dans la crue a pu être secourue, a ajouté le secrétaire général de la préfecture Jean-Philippe Legueult. Selon lui, les victimes seraient toutes des touristes français.

Un important dispositif de secours a été déployé dans le canyon de Zoicu, à Soccia (Corse-du-Sud) où a eu lieu le drame, avec six plongeurs et trois hélicoptères : vers 21H15, les hélicoptères Dragons 2A et 2B de la sécurité civile ainsi que l'hélicoptère de la gendarmerie avaient quitté la zone, selon le secrétaire général de la préfecture.

Les plongeurs étaient en revanche toujours présents sur place.