Ils pensaient entrer dans une maison abandonnée, ils découvrent un cadavre

Trois adolescents, qui pensaient avoir pénétré dans une maison abandonnée, ont eu la mauvaise surprise de se retrouver nez à nez avec la dépouille d'un homme décédé depuis plus de six mois.

Leur mésaventure s'est déroulée à Saint-Germer-de-Fly (Oise), a appris l'AFP ce samedi auprès de la gendarmerie.

La veille, aux alentours de 21H45, ces adolescents entrent dans cette maison située au bord de la route nationale reliant Beauvais à Rouen et «découvrent un corps au premier étage», a précisé un porte-parole de la gendarmerie à l'agence, confirmant une information du Courrier picard.

Selon le médecin légiste, «la mort de cet homme né en 1946 daterait de plus de six mois», a indiqué la gendarmerie. Et à en croire les premiers éléments de l'enquête, l'homme sortait peu et vivait reclus chez lui.

La gendarmerie d'Auneuil (Oise) a été chargée de l'enquête. Une autopsie devrait être pratiquée ce lundi.