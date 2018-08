Nuit des étoiles 2018 : où observer les astres en Île-de-France ?

La Nuit des étoiles est de retour ce weekend pour sa 28e édition. Du vendredi 3 au dimanche 5 août, les amateurs d’astronomie pourront observer les astres de manière exceptionnelle dans le ciel de Paris et de ses alentours.

Seulement une semaine après la plus longue éclipse totale de Lune du XXIe siècle, cette édition de la Nuit des étoiles, évènement lancé en 1991, sera placée sous le signe de la planète Mars. Depuis 15 ans, la planète rouge n’a jamais été aussi proche de la Terre.

De partout en France et dans plusieurs pays européens et africains, des évènements seront organisés pour permettre au plus grand nombre d’observer le ciel de la meilleure des manières. Pendant trois jours, 470 manifestations seront organisées dans toute la France. Voici les évènements à ne pas manquer en Île-de-France.

Observatoire de la Tour Montparnasse

Amis parisiens, pour observer de manière convenable les astres ce weekend il faudra prendre de la hauteur. Direction donc le plus haut toit de la capitale, et le sommet de la Tour Montparnasse. L’observatoire panoramique qui y est installé offrira cinq pôles d’observation avec télescopes et lunettes astronomiques. Une exposition éphémère, des conférences sur la planète Mars ainsi que des ateliers seront également organisés au 59ème étage de la tour, à 210 mètres de hauteur.

Pour profiter de tout cela il vous faudra débourser entre 9,5€ et 18€. L’Observatoire sera ouvert de 20h à minuit les vendredi 3 et samedi 4 août et de 20h à 23h30 les jeudi 2, dimanche 5 et lundi 6 août.

La cité des sciences et de l’industrie

La cité des sciences située porte de la Villette sera également un excellent spot pour observer les étoiles. A partir de vendredi soir 21h, différentes activités seront organisées par des scientifiques. A partir de 22h30 et de la tombée de la nuit, une observation du ciel à l’œil nu et au télescope est bien évidemment prévue. L’accès y sera libre et gratuit, dans la « Prairie du Cercle nord » au sein du parc de la Villette.

Terrasse du Beffroi à Montrouge

Sur la terrasse du centre culturel, le public pourra venir observer les étoiles pour la deuxième année consécutive. Des ateliers et diverses activités seront organisés et encadrés par des astronomes de l’Association Française d’Astronomie (AFA). La planète Mars sera bien évidement à l’honneur tandis que les plus jeunes pourront se mettre dans la peau de véritables astronautes grâce à un atelier en réalité augmentée. Les ateliers d’une heure seront gratuits mais limités à 15 personnes par session.

Le Musée de l’air et de l’Espace au Bourget

Enfin, au Bourget, le musée qui occupe une partie de l’aéroport propose une observation du ciel au télescope ou à l’aide de lunettes astronomiques, directement depuis le tarmac. Des visites guidées dans le planétarium et le hall de la conquête spatiale seront également organisées. De 18h à 1h du matin, le musée, qui proposera différentes activités autour de la planète Mars, invitera les enfants à venir déguisés en extraterrestre. L’accès y sera libre et gratuit.