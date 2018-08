Pic de pollution : toutes les villes concernées par la circulation différenciée lundi

Une circulation différenciée sera mise en place lundi dans plusieurs villes, en raison d'un important épisode de pollution atmosphérique.

Paris

La circulation des véhicules ayant une vignette Crit'air 5 ou Crit'air 4 sera interdite dans Paris et dans la zone délimitée par l'A86.

Le stationnement résidentiel restera, lundi, gratuit à Paris. La mairie a également précisé que ses agents feront preuve de «discernement» dans le contexte des départs en vacances. Ainsi, les restrictions ne s'appliqueront pas «aux véhicules comprenant trois personnes ou plus.»

Strasbourg

La préfecture du Bas-Rhin a aussi annoncé la mise en place lundi d'une circulation différenciée, à partir de 6h. Les véhicules les plus polluants auront interdiction de rouler à Strasbourg et dans les villes alentours.

«Le maintien pour le troisième jour consécutif des niveaux de pollution atmosphérique ozone dans le département du Bas-Rhin appelle la mise en place de la circulation différenciée sur les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg», a indiqué la préfecture.

Les véhicules «équipés de vignettes vertes (électriques), de vignettes 1, 2 ou 3» pourront se déplacer dans Strasbourg et ses villes voisines. En revanche, les véhicules de classes 4 et 5, seront interdits.

Lyon

Le bassin lyonnais, placé en vigilance rouge à la pollution d'ozone, est également concerné par la circulation différenciée. Elle sera mise en place à partir de 5h à Lyon et à Villeurbanne.

Les véhicules «affichant un certificat qualité de l'air (vignette Crit'Air) seront autorisés à circuler», précise le préfet. «Le périmètre d'application de la mesure est constitué par les voiries situées à l'intérieur des communes de Lyon et de Villeurbanne, hormis certaines voies et itinéraires», comme le périphérique Nord ou les autoroutes A6, A7 et A42.

En cas de poursuite de l'épisode de pollution, la préfecture a prévenu qu'elle pourrait durcir les conditions de la circulation différenciée en limitant le droit de rouler véhicules équipés d'un certificat qualité de l'air de classe «zéro émission moteur», ou de classe 1, ou de classe 2, ou de classe 3.

Isère

La préfecture de l'Isère a annoncé que le département était placé en vigilance rouge pour le niveau de concentration d'ozone mesurées dans l'air, justifiant l'instauration de la circulation différenciée à partir de lundi matin.

«A compter de lundi 05h, seuls les véhicules disposant d'un certificat de qualité de l'air (Crit'air) sont autorisés à circuler», indique la préfecture.