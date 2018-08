Squeezie accuse des youtubeurs d'abus sexuels

Squeezie, considéré comme l’un des youtubeurs les plus suivis de France, a jeté un pavé dans la mare lundi soir, en publiant un tweet incendiaire.

Le vidéaste accuse certains de ses confrères youtubeurs de profiter de leur popularité «pour obtenir des rapports sexuels» avec de jeunes abonnés fragiles psychologiquement, ajoutant : «la vérité finit toujours par éclater».

Son tweet a été partagé plus de 40.000 fois et a suscité de nombreuses réponses et accusations (pour le moment infondées).

Les YouTubers (y compris ceux qui crient sur tous les toits qu’ils sont féministes) qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnées pour obtenir des rapports sexuels on vous voit



La vérité finit toujours par éclater — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Plus tard, dans la soirée, Squeezie a tenu à faire une mise au point face à l’ampleur de sa révélation inattendue.

Je ne vais pas porter d’accusations précipitées mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez.



Je voulais dans un 1er temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter.



Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps... — Squeezie (@xSqueeZie) 6 août 2018

Sans viser des personnes en particulier, le vidéaste a invité les concernés à «vite arrêter».

Des réactions enflammées

Suite au tweet de Squeezie, les internautes ont envoyé une avalanche de tweets, allant d'une demande explicite de noms à des remerciements ou au contraire, des reproches.

On veut des noms — The American Nightmare (@bamfMisha) 6 août 2018

Avance pas de noms sans preuves merci. — PadeKdo (@KdoPade) 6 août 2018

Soit tu lache des noms soit tu te tais. Mais la ton post sert a rien, et si des jeunes se font abusées et que tu dis rien par définition t'es complice ... — yahz_ (@vall_85) 6 août 2018

Squeezie ne dénonce personne..



Il denonce simplement cette pratique. C'est vous qui vous accusez les gens, directement c'est "Oui c'est Norman" ou d'autres. Et après vous venez lui dire d'assumer ? Si ils s'en prennent plein la tronche c'est de votre faute. — モード (@SnowMaud123) 7 août 2018