Orages : 30 départements de l'Est et du centre de la France placés en vigilance orange

Plus aucun département n'est concerné par la vigilance orange canicule. En revanche, 30 départements ont été placés, ce jeudi 9 août, par Météo France. La fin du phénomène orageux n'est pas attendue avant jeudi soir, à 20 heures.

Au total, 30 départements sont en alerte. Dans son nouveau bulletin, diffusé jeudi matin, Météo France a placé 16 nouveaux départements en vigilance orange, en raison des risques liés aux orages. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saône, de la Saône-et-Loire, du Var, des Vosges et du Territoire-de-Belfort. Par ailleurs, l'institut météorologique maintient la vigilance orange pour l'Allier, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Gard, la Haute-Loire, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Vaucluse, la Haute-Vienne, l'Ardèche et la Drôme. Trois départements sortent du dispositif d'alerte : la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

DES TEMPÉRATURES EN BAISSE

Dans ces départements, Météo France prévoit des orages, parfois accompagnés de pluies violentes, de rafales de vent et de grêle. «Les cumuls attendus sur l'ensemble de l'épisode pourront localement atteindre des valeurs de l'ordre de 120 à 150 mm, et ponctuellement 200 à 250 mm sur le relief des Cévennes. En cours d'après midi l'activité orageuse se décalera vers la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur traversant rapidement la région d'Ouest en Est», explique l'institut dans son bulletin de vigilance.

Les températures vont fortement baisser. Les minimales varieront en moyenne de 13 à 17 degrés. Elles seront plus élevées sur le Sud-Ouest, Nord-Est et le pourtour méditerranéen avec 16 à 20 degrés.