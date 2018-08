SNCF : un couple d'employés renvoyé pour avoir fait le plein aux frais de l'entreprise pendant 2 ans

Un couple d'employés de la SNCF, habitant Ambès (Gironde), a été licencié pour avoir utilisé la carte essence de véhicules de l'entreprise pour faire son propre plein de décembre 2015 au printemps 2018.

L'époux, agent technique à la SNCF, était amené à fréquemment se déplacer pour différentes missions et disposait, pour un usage professionnel, d'une carte dite hors parc, qui lui permettait de faire le plein de carburant pour ses déplacements.

Mais en proie à des difficultés financières, le couple décide de détourner la carte pour leur usage privé à partir de décembre 2015, rapporte Sud Ouest. Ce n'est qu'au début de l'année, que la SNCF se rend compte qu'une de leurs cartes est utilisée pour faire le plein de véhicules extérieurs à leur parc. L'entreprise décide alors de porter plainte contre X.

La brigade des affaires financières de la Sûreté est saisie de l'enquête et identifie une employée de la SNCF, qui se rendait dans plusieurs stations essence près de Bordeaux, pour faire le plein de son monospace. Elle remplissait également des jerricanes de 20 litres. Le préjudice a été évalué à 16.500 euros.

Interpellé, le couple a reconnu les faits et a été licencié. L'homme et la femme sont poursuivis pour abus et recel d'abus de confiance.