Chassé-croisé des vacances : pic de 583 km de bouchons cumulés à 12H15

Le chassé-croisé des vacanciers sur les routes a été «conforme aux prévisions» samedi avec un pic de 583 kilomètres de bouchons cumulés enregistrés à 12H15, a indiqué Bison Futé.

La journée était classée «rouge» au niveau national dans le sens des retours et «orange» dans le sens des départs, a rappelé l'organisme dans un communiqué. Les principales difficultés se concentraient «sur les autoroutes et routes nationales du Sud (A7, A9, A61) et de l'Ouest du pays (A10, RN165)», selon ce communiqué.

Ce total de bouchons était toutefois inférieur aux pics enregistrés le samedi 11 août (avec un total de 646 kilomètres) et surtout le 4 août (705 kilomètres enregistrés dans un contexte de canicule exceptionnelle).

Une légère amélioration est attendue dimanche, avec une circulation classée orange dans le sens des retours à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, classée rouge. La journée sera classée verte sur tout le territoire dans le sens des départs.