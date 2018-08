Cambrai : une voiture fonce sur la foule

Un jeune homme de 18 ans est accusé d'avoir percuté un groupe de badauds, à la sortie de la boîte de nuit «Le Mix Bar», à Cambrai. Sept personnes ont été blessées, dont trois gravement.

Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 4h30, indique France 3.

Deux victimes ont dû être héliportées vers les centres hospitaliers de Lille et Valenciennes, et leur pronostic vital était engagé. Ce dimanche midi, l'une d'entre elles, un homme, se trouvait encore entre la vie et la mort. Au total, vingt-trois sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur les lieux du drame.

Le chauffeur alcoolisé

Le chauffard a terminé sa course dans un lampadaire, avant d'être interpellé. Tout juste majeur et déjà connu des services de police, il était sous l'emprise de l'alcool au moment de son arrestation, avec un taux supérieur à deux grammes d'alcool dans le sang. Il a été placé en garde à vue.