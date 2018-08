Pensant faire une affaire, il vend ses bitcoins... Et récupère des faux billets !

L'homme d'affaire sud-coréen se souviendra longtemps de cette mésaventure. Comme dans un film policier, il a été victime d'une arnaque bien ficelée, alors qu'il tentait de vendre ses bitcoins, pensant faire une affaire.

Les faits se sont produit à Nice, dans l'hôtel Negresco, situé sur la Promenade des Anglais, comme le rapporte Nice Matin.

Une fois que le ressortissant coréen a eu viré, comme convenu, la cryptomonnaie sur un compte bancaire des acheteurs, il a récupéré une valise pleine d'argent en liquide... Malheureusement il s'est avéré que les billets étaient des faux grossiers, comme l'a appris au quotidien le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre. «La technique est très simple : on vous propose d’investir en Bitcoins, la somme est très attrayante, et on vous paie avec de la fausse monnaie», précise le procureur.

L’un des escrocs, un Serbe résidant en France, a été arrêté par la police judiciaire, avant d’être mis en examen et placé en détention provisoire. Il est accusé d'escroquerie en bande organisée ainsi que de détention et mise en circulation de billets contrefaits.

Son complice est quant à lui toujours dans la nature.