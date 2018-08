Var : des touristes portent réclamation contre le chant des cigales

Georges Ferrero, le maire du Beausset (Var), a rapporté que des touristes avaient porté réclamation à cause du chant des cigales.

«Ils m'ont demandé : est-ce que vous avez des produits insecticides pour passer sur les arbres ? Comment se débarrasser des cigales ?», a raconté le maire à France Bleu Provence.

Selon lui, les touristes ont dit ne plus s'entendre parler et ont pris l'initiative d'arroser les arbres pour faire taire leur cymbalisation (autrement dit, leur chant). «Les cigales font «crac-crac-crac... Ça n'a rien à voir avec un chant», ont-ils également contesté.

L'élu s'est dit «très choqué» par les doléances des touristes. «Les cigales font partie de l'emblème de la Provence. Quand on vient dans le sud, on sait qu'il y a des cigales. Nous on est fier de les avoir !»