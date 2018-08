Auxerre : deux hommes recherchés pour le viol en réunion d'un adolescent

La police d'Auxerre (Yonne) est à la recherche de deux hommes, âgés d'une vingtaine d'années, pour le viol en réunion le 5 août dernier d'un adolescent de 15 ans, qui a déposé plainte.

Les faits se seraient déroulés dans les environs du parc de l'Arbre-sec, rapporte L'Yonne républicain.

«Nous avons des éléments permettant de les identifier, a indiqué au quotidien Sophie Macquart-Moulin, procureure de la République d'Auxerre. Les investigations sont en cours. On tente d'identifier et surtout d'interpeller ces deux individus, pour qu'ils puissent être entendus sur les faits, car on ne connaît pas leur version.»

La procureure n'a pas donné plus de détails en rappelant que, comme il s'agit d'un mineur, une certaine confidentialité est à respecter, selon France Bleu.