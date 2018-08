Le beau-frère de Jonathann Daval dénonce «des accusations ridicules et machiavéliques»

Après avoir été accusé par Jonathann Daval d’avoir tué sa belle-sœur, Alexia Daval, Grégory Gay a choisi de changer d'avocat et sort du silence pour dénoncer les accusations de son beau-frère.

L’homme a décidé de confier sa défense à Gilles-Jean Portejoie, un ténor du barreau de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), comme il l’a déclaré au Parisien.

Une décision prise «compte tenu notamment de la dernière position adoptée par Jonathann Daval devant le magistrat instructeur, et animés d’une farouche volonté, en notre qualité de parties civiles, de concourir activement à la manifestation de la vérité et de préserver la sérénité absolue de l’enquête», ont expliqué au quotidien Grégory Gay et son épouse Stéphanie.

«Ils veulent pleinement assumer leur statut de parties civiles. Être informés régulièrement de l’évolution de la procédure pour pouvoir réagir et peser sur elle», a de son côté déclaré Gilles-Jean Portejoie.

«Pour mes proches, c’est plus difficile»

En juillet, Grégory Gay avait déjà fait part de son intention de porter plainte pour «dénonciation calomnieuse», quand Jonathann Daval avait changé de version en accusant son beau-frère d'avoir étranglé Alexia, dans la nuit du 27 au 28 octobre, à l'issue d'une soirée raclette au domicile des parents de la jeune femme.

Des accusations qu’il juge «ridicules et machiavéliques». «On a placardé mon nom et ma photo avec les accusations de Jonathann, ce n’est pas agréable. Moi ça va, je sais ce que je n’ai pas fait, mais pour mes proches, c’est plus difficile», poursuit Grégory Gay dans Le Parisien. Il confie aussi qu'il aimerait bien se retrouver en face de son beau-frère pour s'expliquer, mais l’enquête suite son cours et en attendant que la lumière soit faite sur cette sombre affaire familiale, Jonathann Daval reste en détention provisoire depuis le 30 janvier.

Les dernières informations émanant du rapport des médecins légistes ayant examiné la dépouille d'Alexia Daval ont démontré que la jeune femmes a reçu une pluie de coups de poing. Cinq fractures du crâne ont ainsi été décelées, indiquant que son assassin s'est littéralement acharné sur elle avant de la tuer.