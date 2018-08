Orange programme la fin du téléphone fixe classique

L'opérateur historique de téléphonie Orange, anciennement France Telecom, a annoncé ce samedi la fin progressive du téléphone fixe ne passant pas par internet, marquant la fin d'une époque, après le démantèlement des cabines téléphoniques.

Dès le 15 novembre, l'opérateur ne permettra plus l'installation d'une ligne téléphonique reliée à une prise T pour ses nouveaux clients et ceux qui déménagent, a indiqué au Parisien l'entreprise. Ils seront ainsi obligés de souscrire à une offre comportant une box.

Aujourd'hui, 9,4 millions de personnes, sur les vingt millions d'utilisateurs du téléphone fixe, utilisent une ligne classique. Orange n'a toutefois pas prévu de la leur couper dès cet automne : ce n'est qu'à partir de 2023 que l'opérateur commencera à couper progressivement le réseau, «groupe de communes par groupe de communes», précise le journal.

Pour l'entreprise, ce basculement est inévitable. Les Français délaissent de plus en plus le fixe, dont l'utilisation a été divisée par deux, lui préférant les smartphones. Surtout, les commutateurs, qui ont définitivement remplacé en 1979 les célèbres «demoiselles du téléphone», sont arrivés «en fin de vie», selon Michel Combot, directeur général de la Fédération des Télécoms. Orange aurait alors de plus en plus de mal à trouver des pièces de remplacement.

«Il y aura des équipements simplifiés pour les personnes âgées», tente de rassurer le directeur du Système d'information chez Orange, Laurent Benatar. «L’État est le garant de ce service afin que chaque Français ait accès à un service téléphonique de qualité à un prix raisonnable», assure de son côté Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie.