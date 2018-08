Démission de Nicolas Hulot: les réactions

Si le président de la République n'a pas encore commenté cette démission surprise, son entourage a affirmé à l'AFP que «Nicolas Hulot peut être fier de son bilan», et que «la détermination reste totale pour poursuivre avec le même niveau d'ambition». Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a de son côté exprimé sa déception, notamment sur Twitter.

L’écologie est un travail de longue haleine, les transformations ne se font pas en une année, @N_Hulot le sait. J’aurais aimé qu’il reste. L’action qu’il a engagée est utile pour les Français et sera poursuivie.

Le maire LR de Bordeaux, Alain Juppé, a, quant à lui, publié un message de soutien à l'écologiste, appelant à une prise de conscience générale sur les enjeux environnementaux, au-delà du buzz politique.

J’écoute Nicolas Hulot qui annonce son départ du gouvernement. Je suis impressionné par sa hauteur de vue et la noblesse de sa démarche. J’espère qu’au delà du buzz politique inévitable, cette décision nous incitera tous à réfléchir et à changer.

Mais la vision à long terme de l'ex-Premier ministre n'est visiblement pas partagée par l'ensemble de son camp. Alors que Nicolas Hulot a appelé, ce matin sur France Inter, à «éviter les récupérations politiques», la porte-parole de LR Lydia Guirous a profité de sa démission pour tacler le président Emmanuel Macron.

Comment ne pas comprendre la décision de Nicolas #Hulot ? Il était sincère et engagé et en a eu assez d’être trahi, instrumentalisé par . @EmmanuelMacron . Un sentiment que beaucoup de Français partagent.

Quant à l'ancien président Nicolas Sarkozy, il a assuré sur France Culture que la décision de l'ex-ministre était secondaire, comparé à ce qu'il considère comme de vrais enjeux. «Qu'il y ait Monsieur Hulot ou pas, la question de l'immigration est centrale. Qu'il y ait Monsieur Hulot ou pas, la question du montant des impôts qu'on paye ou pas est centrale, c'est tellement plus important», a-t-il affirmé.

À gauche, la décision de l'ex-animateur de télévision est unanimement saluée. Pour la France Insoumise, c'est aussi l'occasion d'attaquer Emmanuel Macron, comme l'ont fait le chef de file du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, et plusieurs députés, comme Alexis Corbière.

Coup de tonnerre sur la Macronie. #Hulot démissionne pour sanctionner tout ce qu'il refuse de cautionner encore ! Nos critiques du gouvernement sur l'Ecologie, nucléaire, et le modèle économique étaient donc justes. Avec Macron, à chaque mois sa crise, bientôt chaque semaine ?

Sans citer explicitement le président de la République, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a lui aussi accusé le pouvoir d'avoir abandonné l'écologie, appelant «la gauche» - sans préciser laquelle - à reprendre le flambeau.

Ne plus mentir, ne plus se mentir. N.Hulot nous parle d’une trahison. Celle d’un pouvoir qui a abandonné toute référence au progressisme et à l’écologie. Les masques sont tombés un à un. À la gauche de relever le drapeau d’un nouveau modèle de développement.

