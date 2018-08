Agression de Marie Laguerre à Paris : Le suspect reconnaît les faits

Le suspect accusé d'avoir frappé Marie Laguerre en pleine rue en juillet à Paris a reconnu être l'homme figurant sur la vidéo. L'agression avait entrainé de vives réactions sur les réseaux sociaux.

L’étudiante avait également identifié l’agresseur a déclaré la victime à l'AFP. Le suspect âgé de 25 ans, arrêté lundi à Paris, «a reconnu être l'homme sur la vidéo». «Je l'ai reconnu sur des photos que l'on m'a montrées», a de son côté déclaré Marie à l’agence de presse.

Mme Laguerre, 22 ans, s'est rendue mercredi matin dans le commissariat du XIXe arrondissement parisien où le suspect avait été placé en garde à vue.

Il n'y a toutefois pas eu de confrontation. «Je ne l'ai pas souhaité, et cela n'était pas nécessaire», les photos comme les premières déclarations du suspect montrant clairement qu'il s'agissait de son agresseur, a-t-elle ajouté.

Une Enquête ouverte pour «harcèlement sexuel» et «violences avec arme»

L'homme avait été arrêté lundi à Paris dans le cadre d'une enquête ouverte fin juillet pour des faits qualifiés de «harcèlement sexuel» et «violences avec arme», en l'occurrence un cendrier, ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à 8 jours.

L'affaire avait éclaté le 25 juillet lorsque Marie Laguerre avait publié sur Facebook un post racontant, images de vidéosurveillance à l'appui, comment un homme lui avait adressé des «bruits, commentaires, sifflements, coup de langue sales, de manière humiliante et provocante» alors qu'elle rentrait chez elle la veille au soir, dans le nord-est de la capitale.

«J'ai donc lâché un "ta gueule" en traçant ma route. Car je ne tolère pas ce genre de comportement. Je ne peux pas me taire et nous ne devons plus nous taire», décrivait cette étudiante dans sa publication.

Une plateforme en ligne pour témoigner

Offensé par la réponse de la jeune femme, l’agresseur a d'abord «jeté un cendrier» en direction de Marie avant de la suivre et de la «frapper au visage en pleine rue, en pleine journée, devant des dizaines de témoins», avait-elle ajouté.

Cette dénonciation et les images ont été relayées massivement sur les réseaux sociaux. Marie Laguerre avait alors enchaîné les interviews dans les médias français et internationaux, rappelle l’AFP.

Avec le soutien de militantes féministes telles que l'association Les Effrontées, elle a, depuis, lancé une nouvelle plateforme en ligne, «Nous Toutes Harcèlement», pour partager les témoignages similaires de femmes agressées dans la rue.