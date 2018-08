Paris : la première école maternelle «oasis» inaugurée

A première vue, cette cour «oasis» ressemble à toutes les autres. Pourtant, les changements sont considérables. Cet été, d'importants travaux ont eu lieu à l'école maternelle située au 2, rue Charles Hermite, dans le 18e.

Il a d'abord fallu retirer l'asphalte classique qui recouvrait le sol, pour le remplacer par un sol de 50 cm d'épaisseur, un enrobé de couleur clair «qui évite le stockage de chaleur» et perméable aux eaux de ruissellement. Avec un objectif à tenir selon la maire de Paris, celui de «rafraîchir les écoles».

«Nous avons intégré un sol qui permet de récupérer les eaux de pluie, installé une fontaine pour les enfants et étendu la végétalisation», s'est ainsi félicitée l'élue parisienne.

Deux autres cours «pilotes» ont ainsi été préparées pour la rentrée 2018 (dans les 12e et 20e arrondissements). A terme, à l'été 2019, une quarantaine d'écoles seront également concernées, priorisées – selon la maire de Paris – «là où avaient été constatées des chaleurs importantes», notamment durant les épisodes caniculaires.

«L'idée est de généraliser ce projet et d'accélérer le pas face à l'urgence climatique», a conclu Anne Hidalgo, qui a évoqué à cette occasion la sortie de son livre «Respirer», qui doit paraître le 26 septembre prochain.

Plus d’espaces verts et d’arbres, un jardin pédagogique, un nouveau béton absorbant et une fontaine pour plus de fraîcheur pour nos enfants. Voici la nouvelle cour de l’école Charles Hermite, une des 3 nouvelles « cours oasis » de #Paris inaugurées pour cette #Rentrée2018. pic.twitter.com/rRaUDs66ao

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 29 août 2018