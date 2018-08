Paris : les touristes étrangers peuvent désormais porter plainte dans le métro

Le dépôt de plainte dans le métro est désormais possible pour les touristes étrangers qui auraient subi un vol, a communiqué ce mercredi 29 août la RATP et la préfecture de police de Paris.

Depuis le 20 août et dans le cadre d'une expérimentation de six mois, les touristes étrangers – victimes d'un vol alors qu'ils se trouvaient dans le métro – pourront directement déposer leur plainte dans six stations et gares du réseau RATP, particulièrement fréquentées à Paris.

Ainsi, des formulaires de dépôt de plainte – rédigés en français et en anglais – seront désormais disponibles aux stations Franklin D. Roosevelt (L1), Anvers (L2), Saint-Michel-Notre-Dame (L4), Opéra (L8), Hôtel de ville (L11) et Charles-de-Gaulle-Etoile (L1 et RER A). Une fois remplis, ils seront immédiatement envoyés au Parquet de Paris.

Ce dispositif – réservé aux personnes majeures – ne concerne que les «vols simples». C'est-à-dire selon la police, «sans violence», «sans possibilité d'identifier immédiatement la personne coupable» et dont le montant n'excéderait pas 1.000 euros.

L'objectif affiché ? «Faciliter et accélérer les démarches des victimes», tout en faisant «gagner un temps important aux services de police». Un aspect bien pratique pour les touristes, qui hésitent parfois à se rendre au commissariat, alors qu'ils sont nombreux à emprunter les transports en commun.