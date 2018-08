Une Strasbourgeoise filme ses harceleurs et poste la vidéo

Une Strasbourgeoise a posté sur Facebook le harcèlement de rue dont elle a été victime le mercredi 22 août. Elle souhaite dénoncer son quotidien mais aussi celui de beaucoup trop de femmes.

Importunée lors de son premier passage, Caroline décide de filmer le retour avec son téléphone. La première remarque fuse : «Mais oui tu es mignonne». La jeune femme continue son chemin et on peut entendre, notamment, une insulte la visant. «On vient de me dire "baise ta mère" parce que j’ai une jupe», commente la Strasbourgeoise.

La vidéo compte aujourd’hui plus de 250.000 vues et a été partagé 3.500 fois. «J’ai agi spontanément, je ne m’attendais pas à un tel impact», s’étonne-t-elle dans des propos rapportés par France Bleu Alsace. «Au départ, je l’ai posté pour mes amis, pour qu’ils se rendent compte de ce que je vis au quotidien, comme beaucoup d’autres femmes».

Pour «Toutes les femmes qui subissent ça chaque jour»

En légende de la photo, cette jeune femme de 24 ans explique ne pas avoir connu ce genre de comportements à l’étranger. «J’ai voyagé huit mois en Nouvelle-Zélande, j’ai également fait Sydney et j’ai vécu un peu plus de deux mois au Canada (Toronto). Jamais, je dis bien jamais là-bas, je n’ai eu à supporter ça».

L'Alsacienne témoigne également des nombreuses «remarques», des «gestes» ou des «attouchements» auxquels elle doit faire face. Caroline termine par dédier son message à «toutes les femmes qui subissent ça tous les jours». «Il n’y a aucune arrière-pensée politique», a-t-elle conclu.