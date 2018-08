«Gaulois réfractaires au changement» : les réactions

Le président a souligné les différences culturelles entre les Danois et les Français. Il a notamment vanté le modèle de «fexisécurité» des premiers. Les personnalités politiques françaises n'ont pas tardé à critiqué Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux.

Invité sur CNEWS, l'ancien porte-parole du NPA, Olivier Besancenot, a lui comparé le chef d'État à Assurancetourix, le barde d'Asterix, qui termine souvent bâillonné et ligoté à un arbre.

Olivier Besancenot sur le #GauloisRefractaire de Macron : "On va finir par le ligoter à un poteau pour qu'il arrête sa musique méprisante" pic.twitter.com/NgPjG5PRwE

Le député de la France insoumise, Alexis Corbière, invite les Français a changer de président.

En écoutant #Macron au #Danemark se moquer une nouvelle fois du Peuple francais, on en vient finalement a une alternative simple : soit on change le Peuple, soit on change le Président. https://t.co/ez171bY5SG

— Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 29 août 2018