Transport aérien : un été compliqué pour les voyageurs

L’été 2018 aura été pour beaucoup d’usagers du transport aérien français synonyme de galère. Pendant que le trafic progressait de 3% sur la période par rapport à 2017, le nombre de perturbations a lui explosé de 31%.

Les annulations ont concerné 2 729 vols. Les retards de plus de deux heures ont grimpé de 21 points (4 470 vols) et ceux de plus de 3 heures ont concerné 16% d’appareils en plus, pour 1 824 cas. Le tout pour un total de 193 100 vols sur le marché aérien français cet été.

ryanair en difficulté

Au final, ce sont près de 814 000 passagers qui ont été impactés par des perturbations, contre environ 654 000 il y a un an, rapporte Air indemnité, société d’indemnisation des voyageurs aériens qui a réalisé l’étude.

Une hausse qui s’explique principalement par les grèves et mouvements sociaux ayant touché plusieurs compagnies cet été. Ainsi, sur la période, Air France, Royal Air Maroc et surtout Ryanair ont connu de nombreuses contestations internes, se répercutant sur les clients.

certaines liaisons plus impactées

Selon Jérémy Rozenberg, directeur des opérations chez Air indemnité, les grèves dans la compagnie irlandaise sont d’ailleurs celles ayant eu le plus d’impact sur l’augmentation des perturbations. Les 25 et 26 juillet, 600 vols ont été annulés depuis et vers les aéroports français. Le 10 août, 150 autres ont connu le même sort.

Parmi les vols franco-français, les liaisons Nantes/Lyon, Toulouse/Lyon et Orly/Saint-Denis de la Réunion ont été les plus affectées. À l’international, ce sont les vols Shangaï Pudong/Charles-de-Gaulle, Newark-Liberty (New York)/Orly et Charles-de-Gaulle/Chicago O’Hare qui pointent comme les plus perturbés de l’été.