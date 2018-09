IDF : il reste un mois à Smovengo pour déployer ses Vélib'

C’est un mois décisif pour le Vélib’. Après avoir lutté huit longs mois pour implanter le nouveau service à Paris et en proche couronne, l’entreprise Smovengo doit maintenant finaliser l’installation des 1 400 stations commandées.

Car la mairie a donné rendez-vous fin septembre aux dirigeants de Vélib’ pour «faire le point», tout en assurant être prête à tirer «toutes les conséquences» d’un potentiel échec. Pas de chantage, mais une pression évidente mise sur le groupe qui doit déjà plusieurs millions d’euros de pénalités au syndicat mixte Autolib' Vélib', proportionnelles aux mois de retard.

Un véritable défi puisqu’à ce jour, seules 818 stations fonctionnent, dont à peine plus de 800 sont électrifiées, selon Vélib’. Soit 58 % du total escompté. «Le mois de septembre est consacré à la dernière phase de stabilisation et de fiabilisation du système», a ainsi communiqué l’entreprise.

Celle-ci se félicite néanmoins de dénombrer «10.000 vélos en circulation», et «jusqu’à 32.000 trajets quotidiens». Si le service semble en effet être de plus en plus efficace, il n’en demeure pas moins que de nombreuses améliorations sont espérées, notamment au niveau des bornettes, parfois capricieuses lorsqu’il s’agit d’emprunter un Vélib’.

Par ailleurs, un audit réalisé par les services généraux de la Ville de Paris doit être rendu à l’automne, au sujet des nombreux dysfonctionnements rencontrés. Et pour la rentrée, depuis ce dimanche 1er septembre et jusqu'au 30 novembre, les abonnements Vélib' sont d'ailleurs à moitié prix (qu'il s'agisse d'un premier abonnement ou d'un renouvellement).