L'ancienne présidente de l'INA Agnès Saal aurait eu une nouvelle promotion

Sa récente nomination en tant que haute fonctionnaire à l'égalité, la diversité et la prévention des discriminations auprès du secrétaire général du ministère de la Culture avait fait grand bruit.

A cause notamment du passé sulfureux d'Agnès Saal, condamnée à trois mois de prison avec sursis après les révélations sur ses dépenses excessives en taxi. Près de 24.000 euros à l'INA.

Favoritisme à l'INA : Mathieu Gallet condamné à un an de prison avec sursis

Mais Mediapart rapporte qu'elle aurait été inscrite «au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'administrateur général». Une annotation qui n'est pas automatique. Le site rappelle que c'est l'employeur du fonctionnaire en question qui décide de ce changement. En l'occurrence pour Agnès Saal, c'est le ministère de la Culture.

Une franche promotion qui équivaut à «environ 10%» du traitement annuel du fonctionnaire. Ses indemnités retraites seraient également revalorisées.

Sur Twitter, face à la fronde, Françoise Nyssen, la ministre de la Culture a défendu «l'engagement et le travail au service de ces valeurs fondamentales».

J’ai nommé Mme Agnès SAAL Haute fonctionnaire à l'égalité et à la diversité. J'ai fait de cette cause une priorité dès mon arrivée au @ministereCC. La qualité de son engagement et de son travail au service de ces valeurs fondamentales devrait guider les commentaires d’aujourd’hui

— Francoise Nyssen (@FrancoiseNyssen) 1 septembre 2018