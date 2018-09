Prélèvement à la source : les Français sont majoritairement favorables à sa mise en place

60% des Français se sont favorables au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, selon un sondage Ifop réalisé pour le Journal du Dimanche.

Contre 39% qui se déclarent hostiles.

À la question «souhaitez-vous que le gouvernement mette en place le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à partir du 1er janvier 2019 ?», 60% des sondés disent oui (32% oui tout à fait, 28% oui plutôt) contre 39% qui y sont opposés (14% non plutôt pas, 25% pas du tout) et 1% ne se prononcent pas.

Les plus favorables sont les proches de La République en Marche (75%), suivis des socialistes (62%). Les Républicains sont les plus hostiles (50%). Les personnes les plus favorables sont celles qui sont déjà assujetties à l'impôt sur le revenu (66%).