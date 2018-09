Paris : la ville est à la recherche de petites mains pour aider lors des vendanges

Les volontaires vont pouvoir mettre la main à la grappe, à l’occasion des vendanges participatives de Paris.

La municipalité parisienne propose en effet à tous les intéressés de venir récolter bénévolement les raisins des vignobles de la ville. Trois rendez-vous sont ainsi proposés : ce mercredi 4 septembre, à 9h et 10h, au parc Georges Brassens (15e), mais également le jeudi 13 septembre à 9h, au parc de Bercy (12e) et le mardi 25 septembre à 9h et 10h, au parc de Belleville (20e).

Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un mail, en précisant bien le lieu et l’horaire choisi. Le matériel, comprenant des gants et un sécateur, sera fourni par la ville. Ces vendanges participatives sont organisées en amont de la 4ème édition de la Fête de la vigne et du raisin, qui se tiendra le 7 octobre à Paris et dans les communes franciliennes.

A venir également, la Fête des vendanges de Montmartre, qui seront organisées du 10 au 14 octobre, avec visite des vignes, chorale d'enfants et soirée dansante. Un rendez-vous parisien incontournable, dédié à la gastronomie et au vin, qui a pour thème cette année : «la paix».