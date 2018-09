Vague de soutien pour Camille, handicapée, visée par un crachat

Camille Dufour se baladait dans une rue à Roanne (Loire), le 18 août dernier, lorsqu'elle s'est fait cracher dessus par un homme. Elle a partagé sa mésaventure sur les réseaux sociaux.

La jeune femme de 19 ans, se déplace en fauteuil roulant. Bouleversée par son agression, elle n'a pas voulu taire son histoire. Elle s'est adressée à son agresseur, dans une lettre publiée sur Facebook.

Son témoignage lui vaut aujourd'hui le soutien de nombreuses personnes, rapporte Le Parisien. Son post a été partagé par plus de 185 000 personnes sur Facebook et a récolté 27 000 commentaires. Dans son texte, Camille fait part de son dégoût et dit s'être sentie humiliée. Elle s'interroge sur les raisons de ce comportement. «Pourquoi m'as-tu craché dessus ? Le handicap te dégoûte ? Je ne suis pas assez belle ? C'était drôle ?»

l'ESPOIR QUE LES MENTALITÉS CHANGENT

La jeune femme ne veut pas en rester là. «Je l'ai pris comme une insulte, pour me dire que des gens comme moi dans la société d'aujourd'hui, on n'en veut pas». «Alors s'il vous plaît, à tous ceux qui envie que ça change et qui comprennent ce que je viens de vivre, partagez», ajoute-t-elle.

Depuis, Camille a décidé de mobiliser les consciences, en prenant la parole dans une première vidéo sur Youtube. Elle y dévoile le contenu d'un témoignage reçu avec l'envie que les mentalités changent.

« Commentez, faites tourner les vidéos en boucle, parce qu’il faut que le message passe, pour que les agressions de rue ne soient plus banalisées », souligne Camille.