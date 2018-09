Le départ du gouvernement de Laura Flessel serait motivé par «sa situation fiscale»

L’ancienne championne olympique d’escrime a démissionné de son poste de ministre des Sports, invoquant « des raisons personnelles ». Son poste a été confié à l’ancienne nageuseRoxana Maracineanu. Son départ du gouvernement serait, selon Médiapart, motivé par «sa situation fiscale».

Laura Flessel aurait «décidé de partir pour des raisons liées à sa situation fiscale», affirme une source proche du dossier. « Elle n’a fait aucune erreur. Ce n’est pas la cause de son départ », a de son côté affirmé l’entourage de l’ex-ministre à l’AFP, précisant que le litige concerne «sa société de droits à l’image dont son mari était gérant».

Pourtant le site d'Edwy Plenel, le fisc a récemment saisi la Commission des infractions fiscales (CIF) après avoir découvert des manquements déclaratifs de la ministre concernant cette société exploitant le droit à l’image de l’ancienne championne.

Cette société, Flessel and co, a fait l’objet d’une «dissolution anticipée» le 30 septembre 2017. D’après le procès-verbal de dissolution, dont l’AFP a eu connaissance, Laura Flessel y apparaissait propriétaire de 875 parts sur 1000, son mari, Denis Colovic, de 125 parts. Sollicitée par l’AFP, l’administration fiscale a répondu que, «soumise au secret professionnel et fiscal, [elle ne pouvait pas] s’exprimer sur des dossiers particuliers ou en cours sans contrevenir à la loi».

Pour des raisons personnelles, selon Edouard Philippe

Interrogé par TF1 mardi soir, le Premier ministre, Édouard Philippe, a refusé de commenter ces informations. «Elle a décidé de ne pas rester au gouvernement, pour des raisons qu'elle a qualifiées de raisons personnelles, permettez-moi d'avoir le minimum d'élégance que de respecter les raisons personnelles qu'elle a invoquées», a dit le chef du gouvernement.

«Elle répondra à toutes les questions qu'on lui posera si elle le souhaite, mais (...) ce n'est pas à moi d'évoquer ses raisons personnelles», a-t-il ajouté.