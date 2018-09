Les usagers du RER D vont pouvoir apprendre à réparer leur vélo dans les gares

Chaque semaine, 10 000 voyageurs du RER D se rendent à la gare en vélo. Pour leur donner un coup de pouce, douze ateliers d’autoréparation vont être organisés par SNCF Transilien dans trois gares de l’Essonne jusqu’à fin octobre.

Ils démarrent à partir ce mercredi dans celle de Grigny-centre (puis les mercredis 19 septembre, 3 et 17 octobre), avant d’arriver à celle d’Évry-Courcouronnes (les mercredis 12 et 26 septembre, ainsi que 10 et 24 octobre) et enfin à la gare de Corbeil-Essonnes (les vendredis 14 et 28 septembre, ainsi que 12 et 26 octobre).

A chaque fois de 16h à 19h, des membres des ateliers SoliCycle apprendront aux volontaires comment remettre une chaîne qui a déraillé, à resserrer les freins ou encore à changer un pneu crevé. De quoi économiser sur l’entretien de son deux roues tout en gagnant en autonomie.

D’autant que ces ateliers seront également solidaires, car réalisés dans le cadre d’un chantier d’insertion des personnes éloignées de l’emploi.