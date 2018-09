Bretagne : un adolescent séquestré, dénudé et brûlé à la cigarette pour la dette de drogue d'un ami

Mercredi 29 août, un adolescent breton de 18 ans a été violemment agressé par quatre autres jeunes. Ces derniers lui réclamaient une dette de drogue qu'un de ses amis avait contracté.

Les faits se sont déroulés dans la soirée, comme le rapporte le quotidien local Côté Brest. Trois individus, âgés de 18 à 19 ans, se sont lancés à la recherche d'une personne, qui leur devait 300 euros de cannabis. Mais cette dernière étant introuvable, ils se sont rendus au domicile brestois de la victime.

Après avoir forcé l'adolescent à monter à bord de leur véhicule, les trois jeunes ont été rejoints par une quatrième personne et se sont dirigés vers la presqu'île de Plougastel-Daoulas, un lieu isolé. C'est là que le jeune homme a été séquestré pendant plusieurs heures, et roué de coups. Il a par la suite été déshabillé, et ses vêtements ont été brûlés par ses agresseurs, qui ont filmé toute la scène.

Le cauchemar ne s'est pas arrêté sur le chemin du retour, pendant lequel les quatre malfaiteurs ont brûlé leur otage à l'aide de cigarettes. Ils l'ont ensuite abandonné dans les rues, tout en proférant de violentes menaces envers lui et sa famille s'il dénonçait les faits qui avaient eu lieu.

L'adolescent s'est malgré tout rendu au commissariat pour porter plainte le jour-même. Une perquisition a été menée dès le lendemain au domicile de l'un des agresseurs, où les enquêteurs ont mis la main sur 31 grammes de résine de cannabis et 160 euros en espèces.

Les quatre individus, connus des services de police, ont été interpellés mardi. Ils sont poursuivis pour enlèvement et séquestration, et leur garde à vue a été prolongée. Ils seront présentés au tribunal de Brest ce mercredi. Parmi les quatre, trois ont reconnu les faits.