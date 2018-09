La célèbre course La Parisienne est de retour pour une nouvelle édition

Première course féminine européenne, La Parisienne est de retour pour une 22e édition spéciale New York en plein cœur de la capitale.

Parées de leurs plus belles tenues, joggeuses en herbe ou sportives accomplies sont attendues ce dimanche matin au pied de la tour Eiffel. En duo mère-fille, en solo ou entre copines, les participantes assisteront à un départ en fanfare rythmé par des échauffements collectifs amusants et chaleureux, avant de s’élancer sur une distance de près de 7 kilomètres.

Du palais de Tokyo aux Invalides, en passant par les bords de Seine, la place de la Concorde et enfin la place Jacques-Rueff – l’arrivée de la course –, La Parisienne offre un parcours prestigieux au plus près des monuments parisiens.

Trois jours de fête et de partage

Pour vivre le parcours au rythme de la musique, une trentaine de groupes se produiront tous les 250 mètres. Fanfare, gospel, percussions africaines, rock, orchestres, ou encore DJ, il y en aura pour tous les goûts. De nombreux stands et activités consacrés au bien-être seront également proposés tout au long du week-end. Le Village de La Parisienne, qui ouvre dès demain sur le Champ-de-Mars, organisera par exemple des cours de danse, de yoga, de fitness, mais aussi des ateliers massage et des défilés, sur un parquet de 400 m2 en plein air.

Outre les points de ravitaillement, des food trucks sur le thème américain viendront ravir les papilles des visiteurs, dont Beny’s Hot-Dogs et Le temps d’un burger. Enfin, à l’issue de la compétition, une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation pour la recherche médicale contre le cancer du sein.

La Parisienne, du 7 au 9 septembre, Champ-de-Mars (7e).