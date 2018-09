Quelles sont les meilleures villes étudiantes ?

Le magazine L’Étudiant a dévoilé son classement traditionnel de rentrée, classant les villes où il fait bon étudier. Lyon et Toulouse se partagent la première place, devant Montpellier.

Derrière, suivent Rennes et Grenoble, devant Bordeaux et Nantes. Quinze critères ont été pris en compte pour réaliser ce classement, pour noter chaque ville selon cinq profils : attractivité (nationale et internationale), formation (densité de l’offre, grandes écoles, réussite en licence), vie étudiante (places de cinéma, sorties, initiatives locales), cadre de vie (transport, logement, ensoleillement) et emploi (dynamisme de l’agglomération, taux de chômage).

Angers et La Rochelle également couronnées

Comme l’on pouvait s’y attendre, Paris domine la facette «attractivité». La Rochelle et Lille suivent. Rennes, Angers et Montpellier sont sur le podium du volet «formation». Pour la «vie étudiante», le trio gagnant est constitué de Lyon, Montpellier et Strasbourg. Concernant le «cadre de vie», Montpellier, Grenoble et Limoges se détachent. Enfin, Lyon, Nantes et Toulouse sont en tête pour la partie «emploi».

Si Lyon et Toulouse dominent le classement des métropoles, celui des grandes villes est lui remporté par Angers, devant Poitiers et Dijon. La Rochelle, suivie de Chambéry et Pau, est en tête pour les villes moyennes.