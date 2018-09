Rixe entre Booba et Kaaris : les raisons de la brouille

La violente altercation qui a éclaté ce mercredi à l'aéroport d'Orly entre Booba, Kaaris et leurs entourages respectifs est le dernier épisode en date d'une brouille qui court depuis des années.

C'est toutefois la première fois que les deux rappeurs en viennent aux mains. Jusqu'à présent, ils s'étaient contentés de s'invectiver, notamment via les réseaux sociaux.

Les deux hommes se connaissent bien, puisque Kaaris a été un temps le protégé de Booba. Mais leurs rapports se sont subitement dégradés en 2015, suite au clash qui a opposé Booba aux rappeurs Rohff et La Fouine, comme l'avait expliqué Booba dans un entretien au magazine Les Inrockuptibles.

« Quand j'étais en clash avec Rohff et La Fouine, Kaaris n'est pas intervenu. Nous avons organisé une interview pour qu'il marque son soutien mais il flippait. Ce mec je l'ai fait, je l'ai modelé, mais il a refusé de se mouiller ».

Le ton monte sur instagram

Depuis, le ton n'a cessé de monter, Kaaris expliquant notamment sa version des faits dans un commentaire d'un post de Booba sur Instagram. « @boobaofficial, a force de traîner dans le 93 a entendu parler de moi, il m’appelle pour poser, je viens normal. Je n’ai jamais fait partie du 92i (le label de Booba, ndlr) ou je sais pas quoi, ensuite son avocate appel therapy et dis qu’il veut garder les droits de kalash parce qu’il a donné de la force je dis ok j’ai rien touché trkl , ensuite il envoie ses zbirs pour dire de clasher des gens parce qu’il a donner de la force là je dis NON, il commence a dire tout bas qu’il va m’éteindre il parle de moi mal dans des sms il me met en embrouille avec des mecs dans la street que je ne connais pas en leur promettant des strings unkut si ils m’clash, et des que je fais un freestyle ou il se sent piqué il crie regardez il m’attaque ? ha la la quel manipulateur bref. Voilà toute l’histoire ».

Kaaris avait ensuite ajouté : « Au fait arrête de dire a ton chien râteau là flaque d’eau d’insulter la mere de ma fille parce que dans ma famille y a pas de p*** les femmes respectent les hommes elles les font pas passer pour des victimes ou des gros bouffons, qu’il confonde pas ma vie avec la tienne merci bien ».

Par la suite, Booba en avait remis une couche en publiant une vidéo sur Instagram dans laquelle on voit une photo de Kaaris dans une cage, nourri avec des morceaux de fruits.

Avant l'atercation de ce mercredi, le dernier clash en date remontait au mois d'avril. Kaaris avait posté une vidéo sur sa page Instagram dans laquelle il accusait Booba d'être « cocu » et « cocaïné », surnommant Booba « Elie le Yencli ».

Les tensions entre les deux hommes devraient désormais se régler devant le tribunal.