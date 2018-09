La folie des prix ralentit sur le marché de l'immobilier dans la capitale

Enfin un essoufflement. Selon le rapport publié cejeudi par les notaires de Paris Ile-de-France, le prix moyen au mètre carré dans la capitale s’est établi à 9.300 euros au deuxième trimestre 2018 (+7 % sur un an et +2 % sur trois mois).

Et d’après les premiers indicateurs sur les avant-contrats, il ne devrait ­atteindre «que» 9.400 en octobre (+4 % sur un an). Si la pierre continue de battre des records, cela marquerait un net ralentissement de l’envolée des prix entamée depuis près de deux ans.

Les notaires évoquent ainsi un «scénario de stabilisation» qui pourrait «se prolonger dans les prochains mois».

Dans le même temps, les transactions immobilières (environ 9.000 ventes) ont diminué, avec un recul de 7 % sur l’année, en raison des tarifs et du manque de biens disponibles. A noter que l’écart de prix entre l’arrondissement le plus cher (6e) et le moins cher (19e) tend à se réduire.



© Notaires Paris Ile-de-France