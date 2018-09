Nord : un septuagénaire meurt poignardé en s'interposant dans une bagarre

L'homme est mort en faisant une bonne action. Agée de 74 ans, la victime qui habitait le village de Viesly (Nord) a succombé après avoir tenté de s'interposer dans une altercation entre plusieurs individus sous l'emprise de l'alcool.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le septuagénaire a reçu deux coups de couteau vendredi soir en essayant de s'interposer au milieu d'une bagarre, qui impliquait «beaucoup» de personnes - dont une de sa famille et «toutes alcoolisées»- dans une petite rue de ce village de 1.500 habitants. L'homme est mort de ses blessures quelques heures plus tard, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le principal suspect et la victime ne se connaissaient pas et la cause de la rixe n'était pas encore clairement établie.

Le parquet de Douai a précisé que le suspect âgé d'une trentaine d'années avait été interpellé et qu'il devait être présenté à un juge d'instruction dans l'après-midi. Une information judiciaire pour homicide volontaire a été ouverte.