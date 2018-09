Rencontre avec Macron : Mélenchon fait référence à l'altercation Kaaris-Booba

Deux jours après son échange cordial avec le Président de la République dans les rues de Marseille, Jean-Luc Mélenchon a répondu sur Twitter à ceux qui lui reprochent d'avoir été trop courtois vendredi soir.

L'opposition, de droite comme de gauche, s'était empressée de critiquer cette rencontre qui s'est déroulée près du Vieux-Port, entre le leader de la France insoumise et Emmanuel Macron.

Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de «duo» pour définir les deux hommes politiques, pendant que Florian Philippot définissait le comportement de Mélenchon comme «pas très insoumis».

Pour se défendre, Jean-Luc Mélenchon a expliqué lors des universités d'été de «Nos causes communes», le mouvement commun de la gauche du PS et MRC, que son rôle «n'est pas de jouer un autre épisode de Kaaris et Booba».

Oui quand le Président vient à ma rencontre sur ma circonscription, mon rôle n’est pas de jouer un autre épisode de #Kaaris et #Booba. #NosCausesCommunes — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 9 septembre 2018

La veille, il s'était déjà justifié de ne pas être monté au créneau face à Emmanuel Macron. «Je ne vais pas à minuit et demi m'engueuler dans un bar avec le Président de la République. Il est à Marseille, dans ma circonscription. Il y a une dimension de respect».