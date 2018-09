«Ne plus mentir», un livre compilant deux interviews de Nicolas Hulot sort vendredi

Moins de deux semaines après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement, les éditions de l'Aube s'apprête à sortir «Ne plus mentir», un livre à paraître le 14 septembre prochain (9,90 euros).

Son contenu ? Il s'agit, selon FranceInfo, de la retranscription in extenso de deux entretiens accordés à l'hebdomadaire Le 1 et à France Inter, le 28 août dernier, où l'ancien ministre de la Transition écologique a annoncé sa démission.

Ce livre d'une centaine de pages est préfacé par le journaliste Eric Fottorino, qui n'hésite pas à parler de l'aventure de Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique comme de la «borne témoin d'une ambition et peut-être, qui sait, le premier craquement sérieux du macronisme».

Et en cette rentrée littéraire, l'édition de l'Aube compte bien écouler en grand nombre cet ouvrage. Le tirage prévu est de 20.000 exemplaires, ce qui est rare pour le premier tirage d'un livre politique - et surtout pour un contenu déjà rendu public.

Pas d'opportunisme

Lundi, Nicolas Hulot a précisé qu'il ne préparait aucun livre et dément avoir pris part à ce projet. «Je démens catégoriquement avoir écrit un livre, c'est faux. Je n'ai pas de livre en préparation, ni même en gestation, et je ne suis associé à aucun livre qui sort», a-t-il déclaré, tout en précisant, «je me tiens à un droit de réserve et tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit».

Ainsi malgré les accusations d'opportunisme de certains internautes, Nicolas Hulot rappelle que ce livre est né de l'initiative de la maison d'édition de l'Aube, et non de son fait.