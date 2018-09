Lyon : une école ajoute des étudiants noirs sur une photo promotionnelle

Des étudiants noirs ont en effet été ajoutés sur la photographie d'une des promotions de l'établissement lyonnais. Mais ce n'est pas tout puisque les visages de certains élèves déjà présents sur le clichés ont aussi été foncés.

Une fausse diversité censée rendre l'école plus attractive auprès des futurs candidats de Los Angeles, ville où l'institution spécialisée dans l'illustration prévoit d'ouvrir une nouvelle branche dans les deux années à venir.

La supercherie, dont le site Rue89-Lyon s'est fait écho, a été révélée par les étudiants de l'école eux-mêmes, la semaine dernière. La photo modifiée avait été publiée sur le site de l'école, dédié à son déploiement outre-Atlantique et à la recherche de financements à cet effet. Elle a été supprimée par la direction à la suite de la polémique.

Néanmoins, l'école a nié les accusations dont elle fait l'objet d'avoir voulu «manipuler la réalité» et affirme qu'une agence de communication chargée de la conception du site web de promotion de son antenne américaine est responsable. Une version confirmée par le directeur de l'établissement auprès de Rue89 : «C’est une initiative des prestataires américains, c’est quelque chose qui nous a complètement échappé».

De nombreux messages d'indignation ont été publiés sur Twitter depuis quelques jours.

Les gars, on doit passer pour une école ouverte, on fait quoi ?



- On a qu'a diversifier les profils qu'on accepte dans l'école !



- Naaaaaaaaah, on va plutôt photoshop LOL PTDR XD.



Je pleure.

— Eldar (@LesEnfantsEldar) 8 septembre 2018