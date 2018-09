Paris : les trains low-cost Ouigo partiront désormais de la gare de Lyon

Après la gare Montparnasse et la gare de l'Est, les trains low-cost de la SNCF partiront également de la gare de Lyon à partir du 9 décembre prochain. Une aubaine pour ceux qui souhaitent voyager moins cher.

Les rames colorées des TGV Ouigo vont bientôt débarquer gare de Lyon, à Paris, a ainsi annoncé ce mardi la SNCF. Elles desserviront notamment les gares de Marseille, Nice, Cannes et Toulon. Dès le 9 décembre, les intéressés pourront s'y rendre avec des billets payés dès 10 euros, avec la possibilité de les réserver à partir de 11 octobre prochain, pour des voyages jusqu'au 5 juillet 2019.

A terme, la SNCF vise les vingt-six millions de voyageurs dans les Ouigo d’ici à 2021. Mais il ne s'agit pas tuer l'offre TGV classique, puisque l'offre Ouigo ne devrait pas dépasser les 15% de l’ensemble des TGV en circulation, et les 25 % du nombre de voyageurs, tout en garantissant 70 circulations par jour en France.

Notre vision pour 2021 :



- 25% du trafic grande vitesse en France



- 70 circulations chaque jour



- Et toujours des petits prix #Ouigo5ans — Stephane Rapebach (@SRapebach_SNCF) 11 septembre 2018

Selon Stéphane Rapebach, DG de Ouigo, «33 millions de personnes ont voyagé avec Ouigo, en cinq ans» et «un tiers d'entre eux n'aurait pas voyagé, si Ouigo n'existait pas, et 6 sur 10 auraient pris un autre mode de transport que le train».

«En cinq ans, Ouigo a réussi à s’imposer comme le TGV populaire accessible à tous et à tous les budgets», a ainsi communiqué la SNCF. Par ailleurs, en décembre, les Ouigo iront également jusqu'à Lille et non plus jusqu'à Tourcoing, depuis Marne-la-Vallée.