Les cinq rendez-vous incontournables des Journées Particulières en Ile-de-France

En 2011, à l'image des Journées du Patrimoine, LVMH a lancé ses «Journées Particulières». Un moyen ludique pour le groupe d'ouvrir les ateliers, les boutiques mythiques et autres maisons-mères au public. Pour la quatrième édition, l'événement se tiendra du 12 au 14 octobre 2018.

Au total cette année, cinquante-six maisons seront ouvertes au public, dans quatorze pays différents, avec pour la première fois l’Allemagne, les États-Unis, l’Argentine, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Voici une sélection des dix rendez-vous incontournables de ces journées à Paris, et en Ile-de-France.

«Ce sont des histoires magnifiques que nous souhaitons mettre en avant. Les «Journées particulières», c'est ouvrir nos ateliers et nos lieux historiques, mettre nos artisans en valeur, sublimer la transmission des savoir-faire», s'était ainsi exprimé Antoine Arnault, désormais responsable de la communication et de l'image du groupe LVMH.

la mythique maison vuitton

Dans le cadre de ces «Journées Particulières», la maison Vuitton ouvre deux sites à la visite : l'atelier prototypes des malles Louis Vuitton, rue du Louvre à Paris (1er), ainsi que l'atelier d'Asnières (92), là où Louis Vuitton en personne a longtemps vécu à partir de 1859.

Dans un cas, les intéressés pourront donc visiter l'atelier de prototypage-maquettage qui se trouve en plein cœur de Paris. «Un lieu intime», selon le groupe, où sont créés les modèles des collections à partir des dessins élaborés par les équipes créatives de Louis Vuitton.

Dans l'autre, ils pourront accéder à l’atelier d'Asnières, mais également à la maison de famille des Vuitton, et à la Galerie. Renové en 2005, ce lieu mythique était l'antre de la famille, qui y fabriquait ses bagages rigides, sacs en cuirs précieux et exotiques.

Ces deux visites – qui sont dissociables l'une de l'autre – sont accessibles sur inscription, dont l'ouverture est prévue le samedi 22 septembre, sur le site dédié.

le bureau du parfumeur kurkdjian

Autre maison, autre rendez-vous. A Paris, le parfumeur-compositeur Francis Kurkdjian donnera plusieurs master classes exceptionnelles, «autour de l'art de créer un parfum». Elles seront suivies d'un échange informel dans son bureau tout juste rénové, situé au 2e étage du 41, rue Etienne Marcel.

Onze créneaux horaire sont disponibles, sur trois jours (4 les vendredi et dimanche, et 3 le samedi). Les réservations pour ce lieu seront ouvertes le mardi 25 septembre, sur le site dédié.

les grands noms de la place vendôme

Trois maisons, appartenant au groupe et dont l'adresse est située autour de la mythique place Vendôme (1er), vont ouvrir leurs portes aux visiteurs pour les Journées particulières : les maisons de joaillerie Fred (14 rue de la Paix, 2e) et Chaumet (12 place Vendôme, 1er) ainsi que le spécialiste de la maroquinerie de Luxe, Moynat (348 rue Saint-Honoré, 1er).

Au programme, visite des boutiques, présentation de l'univers de ces marques mondialement connues et petit tour dans des ateliers, normalement fermés au grand public. Les visites sont uniquement sur réservation, ouverte le 22 septembre pour la maison Fred, et le 25 septembre pour Chaumet et Moynat.

triangle d'or de la couture parisienne

Deux grands noms de la mode haute-couture – Givenchy et Christian Dior – vont ouvrir leurs portes au public, lors des «Journées particulières». L'une, située au 30 avenue Montaigne (8e) est une adresse mythique de la maison Dior. Au programme : visite des multiples ateliers de couture de la maison et découverte des savoir-faire.

L'autre, située au 3 avenue George V (8e), est depuis 1959 l'adresse d'Hubert de Givenchy, qui a installé, à l'époque, sa maison et ses ateliers, dans l'ancien hôtel de Caraman. Depuis, cet hôtel particulier accueille un petit musée, qui permet de découvrir une pièce historique de la marque et de plonger dans son univers.

Ces visites sont accessibles avec ou sans inscription (conseillée pour ne pas faire la queue et ouverte dès le 25 septembre).

l'atelier sur-mesure de berlutti

Non loin du triangle d'or de la couture parisienne se trouve également l'atelier sur-mesure de Berlutti, réputé pour concevoir depuis 1895 des chaussures en cuir pour hommes. A l'occasion des «Journée Particulières», la maison italienne présentera en détails son savoir-faire.

Les curieux découvriront ainsi toutes les étapes de la confection d'une chaussure en cuir : découverte de l’ébauchage et du métier de formier, démonstration de la construction de la tige par les patronniers et piqueurs et démonstration de l’étape de montage (bichonnage et patine).

Accessible avec ou sans inscription, la visite commencera dès 10h au 26 rue Marbeuf (8e).