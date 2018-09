Montauban : un élève de 3e interpellé après avoir prêté allégeance à Daesh

Une importante opération de contreterrorisme a eu lieu mardi matin à Montauban (Tarn-et-Garonne) et Béziers (Hérault) dans une enquête préliminaire ouverte pour association de malfaiteurs dans le cadre d’une entreprise terroriste.

Deux personnes ont été interpellées à Montauban, une à Béziers. Toutes sont d’origine Tchétchène. Parmi elles, un collégien de 3e qui avait récemment prêté allégeance à Daesh.

L’adolescent, de nationalité russe et d’origine tchétchène, avait affiché son soutien au groupe islamiste dans une vidéo où il apparait habillé en combattant et dans laquelle il ne fait aucun mystère sur ses intentions de prendre les armes. Le collégien avait été repéré via les réseaux sociaux.

Il été placé en garde à vue à Toulouse.