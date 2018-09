Etats-Unis : à 93 ans, il distribue gratuitement des barres de chocolat par milliers

Tous les samedis, depuis plus de 10 ans, Bob Williams se rend à l’alimentation générale de Long Grove, dans l’Iowa, pour y faire ses courses hebdomadaires. Et à chaque fois que son panier de courses dépasse 25 dollars, le magasin lui offre 5 dollars de réduction qu’il s’empresse de dépenser... en barres de chocolat.

Mais il n’achète pas ces barres pour lui, il préfère les distribuer, au personnel du magasin, à la personne qui se trouve dans la file devant lui, ou encore à des inconnus dans la rue. Ainsi, en 10 ans, il a déjà distribué plus de 6.000 barres de chocolat.

Devenu une légende locale, il est même surnommé «The Candy Man». A tel point que la marque de chocolat Hershey’s a entendu parler de lui, et a fait savoir que la société donnerait autant de barres de chocolat à Bob que peut en contenir son réfrigérateur, afin qu’il continue à distribuer du bonheur autour de lui.

Et lorsque les personnes le reconnaissent dans la rue et le remercient pour ce qu'il fait, il répond simplement : «Je suis juste heureux de faire sourire les gens.»

Tune in to #GoodMorningAmerica this Thursday at noon to hear about Long Grove's very own Bob Williams, the #Hersheys candy bar guy. Also, catch the story on ABC national news at 5:30 on Sept. 13th. #payitforward pic.twitter.com/kYJFTuiVBf

— Sherri Marceau (@SherriMarceau) 11 septembre 2018