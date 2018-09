Etats-Unis : sa voiture est détruite par les fans de l'équipe de l'université du Kentucky, il en reçoit une nouvelle

Ce n'était pas vraiment ce qu'il avait prévu, en allant voir le match de l'équipe de football américain de l'université du Kentucky, à Lexington, aux Etats-Unis.

Matt O’Hara, un étudiant américain de 19 ans, n’a en effet rien pu faire lorsque sa Volvo blanche a été littéralement détruite par une bande d’étudiants alcoolisés. En effet, l’équipe de l’université n’avait pas gagné contre son équipe rivale de Floride depuis... 31 ans.

Résultat ? Ivres et heureux, ils ont écrasé, tapé et retourné la voiture de Matt. «C’était comme s’ils devenaient fous», a ainsi témoigné le jeune homme. Mais pour lui, il s’agit surtout d’un cauchemar, puisque son assurance ne remboursera pas les dégâts causés dans le cadre d’une «émeute».

Mais c’était sans compter sur la générosité des fans de l'équipe. Alertés par la vidéo qui tournaient en boucle sur les réseaux sociaux, les managers du magasin de voitures, le «Big M Superstore» de Nicholasville, ont souhaité s’excuser – au nom du groupe de fans de la «Big Blue Nation» – auprès de Matt pour les dégâts causés sur sa voiture.

Accompagné de sa mère, Matt s’est alors rendu dans le magasin, d’où il est reparti au volant d'une jolie Mazda bleue toute neuve. «J’étais sans voix, je me suis assis et je leur ai demandé : "Vous allez vraiment me donner une voiture ?"».

Un cadeau tombé du ciel, alors que sa mère avait déjà ouvert un site de crowfunding pour l'aider à s'offrir une nouvelle voiture. Elle doit maintenant redistribuer les gains. Un mal pour un bien.