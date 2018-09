7 points de suture après une agression homophobe en plein Paris

Un jeune comédien a publié mercredi, sur Instagram, une photo de son visage tuméfié suite à une violente agression homophobe dont il a été victime mardi soir à Paris, à la sortie d’un théâtre.

«Je savais qu'un jour ça m'arriverait. Une agression homophobe violente en pleine rue», écrit Arnaud Gagnoud sur son compte Instagram, révélant son visage tuméfié.

L'agression s'est déroulée aux abords d'un théâtre du 20ème arrondissement parisien où lui et son copain s’étaient rendus pour assister au spectacle d'une amie et collègue, explique-t-il. Après la représentation, à l'extérieur de l'établissement, Arnaud Gagnoud et son ami s’étaient «serrés dans les bras. Un câlin. Juste un câlin», raconte-t-il. Ils ont alors été interpellés par trois jeunes gens de l'autre côté de la rue qui les ont insultés et ont exigé qu'ils quittent «leur quartier' où 'y a pas de PD ici'».

Insultes, bousculades, menaces

Le comédien et son ami ont refusé de partir. La situation s'est alors envenimée. «Les insultes sont devenues plus graves, plus haineuses», décrit-il encore. Un quatrième garçon est arrivé, «un gamin qui paraît avoir douze ans», et qui a appelé deux autres personnes en renfort. Après un échange fait d'«insultes, bousculades, menaces», l'un des agresseurs, venu en scooter, a détaché son casque et a frappé le comédien avec. «Deux coups portés à la tête», raconte-t-il.

«J'ai pissé le sang littéralement»

Les spectateurs du théâtre sont intervenus et ont mis le couple à l'abri. Arnaud Gagnoud a écopé d'un «traumatisme facial, avec ecchymose et oedeme préorbitaire. Sept points de suture et plusieurs jours d'ITT». «J'ai pissé le sang littéralement. Aujourd'hui, j'ai sept points de suture. Mon œil droit ne s'ouvre presque pas», a-t-il expliqué au micro d’Europe 1.

«Nous avons fait le choix de partager cette photo et notre histoire. Nous avons fait le choix de porter plainte. Pour que ces violences cessent enfin, même si nous ne nous faisons pas d'illusions…», conclut le jeune homme, qui se réjouit malgré tout que son copain n'ait, lui, pas été agressé physiquement.

Suite à sa plainte, une enquête pour «violences avec arme par destination en raison de l'orientation sexuelle et menaces de crimes ou délits en raison de l'orientation sexuelle» a été ouverte.