Vélib' : «La majorité des objectifs sont atteints» selon Catherine Baratti-Elbaz

«La majorité des objectifs sont atteints», a assuré Catherine Baratti-Elbaz, la présidente du syndicat mixte Autolib’ Vélib’ Métropole, ce jeudi 20 septembre.

Elle a ­d'ailleurs rendez-vous ce vendredi avec les élus de la métropole pour faire le point sur le ­déploiement du nouveau Vélib’. Avec 823 stations électrifiées dont 126 dans 28 communes hors Paris, Smovengo, le repreneur du service, a finalement réussi à sauver les meubles cet été, notamment sous la main de fer d'Arnaud Marion, nouveau président exécutif, spécialiste des gestions de crise.

Au 12 septembre, plus de 45.000 courses avaient ainsi été comptabilisées, selon la présidente, qui se réjouit également des 1.500 à 2.000 abonnements ou réabonnements quotidiens. Pour elle, ce sont «des signaux très encourageants», et plus particulièrement concernant «l'usage du vélo électrique».

«Si Smovengo avait échoué, la question de la résiliation aurait été à l’ordre du jour, mais les engagements sont remplis», s’est également félicité Jean-Louis Missika, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l’urbanisme et de l'espace public. «Est-ce que cela veut dire que le système fonctionne de façon satisfaisante ? La réponse est non», a-t-il concédé.

Les résultats sont en effet loin d’être excellents, avec 10.053 vélos en circulation sur 20.000 escomptés, et à peine 59 % des stations déployées sur les 1.400 attendues. Sans oublier les difficultés rencontrées encore trop souvent par les utilisateurs lorsqu'ils veulent emprunter un Vélib'.

La présidente du syndicat entend donc profiter de la réunion ce vendredi pour fixer le calendrier et les moyens envisagés, afin de remplir les clauses du contrat. Pour l’élue, tout l’enjeu sera surtout de voir comment résistera le service avec l’augmentation des usages, et ce, alors qu’il doit être effectif début 2019, «voire mars 2019 dans la version la plus pessimiste».